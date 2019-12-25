Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии

Израиль и РФ поздравили друг друга с Днем Победы.

Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии. Стороны провели телефонные переговоры. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Затронут ряд тем международной повестки дня с акцентом на проблематику сирийского урегулирования. Нетаньяху проинформировал о контактах с представителями Киева. Условлено о продолжении диалога по линии советов безопасности, а также военных, внешнеполитических и экономических ведомств. пресс-служба администрации главы РФ

Израиль и Россия обменялись поздравлениями в связи с 76-ой годовщиной Победы во Второй мировой войне. День Победы официально также отмечается Иерусалимом. Президент РФ попросил передать проживающим там ветеранам наилучшие пожелания. Страны готовы взаимодействовать и высказывать солидарную позицию против пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания Холокоста.

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Фото: Kremlin.ru