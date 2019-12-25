"Пул Первого": Лукашенко 27 июля поговорил с Путиным по телефону

Сегодня глава Белоруссии встречается с губернатором Тюменской области.

Белорусский президент Александр Лукашенко провел в воскресенье, 27 июля, телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующее заявление в социальных сетях сделал близкий к пресс-службе республиканского политического лидера Telegram-канал "Пул Первого". В СМИ уточнили, что сегодняшнюю рабочую встречу с губернатором Тюменской области глава государства начал с того, что передал привет от Владимира Путина российскому послу в Белоруссии Борису Грызлову, рассказав про тот самый телефонный разговор.

Первый вчера говорил с Путиным по телефону! пресс-служба "Пула Первого"

Александр Лукашенко в понедельник, 28 июля, проводит встречу с губернатором Тюменской области Александром Моором. В повестке дня указаны вопросы, связанные с сотрудничеством и развитием новых точек роста.

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Фото: Telegram / Пул Первого