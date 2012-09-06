Первое место в рейтинге доступности топлива занял Люксембург.

Россия вошла в топ-15 стран Европы по доступности бензина. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на собственное исследование.

Отмечается, что в первой половине 2025 года стоимость бензина в странах Европы снижала, в то время как в России, Белоруссии и Казахстане происходило увеличение цен. Первое место в рейтинге доступности топлива занял Люксембург. По данным "РИА Новости", жители страны на средние зарплаты могут приобрести более 2,8 тыс. литров.

Второе место заняла Великобритания с показателем 2,5 тыс. литров. Третье место поделили Норвегия, Австрия и Ирландия. Граждане этих стран могут купить более 2,2 тыс. литров бензина. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты 1,3 тыс. литров топлива.

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