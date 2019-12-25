Цена Аи-95 на бирже приблизилась к рекордному значению

Сведения приведены Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей.

Стоимость бензина марки "Премиум-95" на бирже по результатам торгов поднялась выше 76,3 тысяч рублей за тонну и приблизилась к историческому максимуму сентября 2023 года. Соответствующие данные приведены в Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Цена бензина Аи-95 выросла на 0,41 процентов, увеличившись до показателя в 76,33 тысяч рублей за тонну. Стоимость этого вида топлива сейчас находится на отметке, близкой к рекордной. Максимальная цена бензина Аи-95 была достигнута в сентябре 2023 года. Тогда речь шла о 76,876 тысячах рублей за тонну.

Отмечается, что бензин Аи-92 подешевел на 0,45 процентов, до 66,301 тысяч рублей за тонну, а летнее дизельное топливо - на 0,17 процентов, до 58,509 тысяч рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей подорожало на 2,75 процентов, до 71,843 тысяч рублей за тонну, топочный мазут - на 3,08 процентов, до 25,355 тысяч рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов увеличилась на 3,16 процентов, до 18,192 тысяч рублей за тонну.

Бензин Аи-95 подорожал почти на 5% на бирже в Петербурге.

Фото: Piter.tv