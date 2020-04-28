"Психо" Альфреда Хичкока признан лучшим хоррором всех времен

При составлении рейтинга учитывались оценки фильмов на разных порталах.

Фильм Альфреда Хичкока "Психо" 1960 года выпуска возглавил рейтинг лучших хорроров всех времен. Список был составлен "Настоящим страшным телевидением".

Главная героиня Мэрион Крэйн недовольна романом с разведенным мужчиной, который уделяет ей мало внимания. Девушка крадет на работе крупную сумму денег и сбегает из города. Мэрион решает остановиться на ночь в мотеле, где знакомиться с его владельцем – очень странным молодым человеком.

Второе место в рейтинге занял фильм Ридли Скотта "Чужой" (1979). В далеком будущем возвращающийся на Землю космический корабль перехватывает сигнал, исходящий с неизвестной планеты. В соответствии с основными инструкциями экипаж обязан найти источник сигнала и исследовать его. Оказавшись на планете, астронавты повсюду обнаруживают неопознанные предметы, по виду напоминающие гигантские коконы.

В пятерку самых лучших хорроров также попали "Ребенок Розмари" (1968), "Нечто" (1982) и "Сияние" (1980).

При составлении рейтинга специалисты учитывали оценки фильмов на разных порталах, в том числе Rotten Tomatoes, Imdb, Indiewire и "Кинопоиск". Финальный список редакция сформировала при помощи голосования.

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Видео: YouTube / novinkykino