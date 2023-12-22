Кая Каллас оценила возможность выполнения Европой обещаний, данных Украине.

Москва победит в случае развала Европейского союза. Соответствующей информацией премьер-министр Эстонии Кая Каллас поделилась с журналистами перед началом внеочередного, специального саммита ЕС в Брюсселе. Иностранная чиновница пояснила, что прямо сейчас регион чувствует сильное геополитическое давление. В Таллине задались вопрос относительно того, сможет ли Европа выполнить все данные украинским властям обещания относительно предоставления пакетной помощи стране.

Путин и Россия... не верят в многосторонность, они не верят, что мы способны сохранить это единство. И если мы разваливаемся, то это определенно победа российской стороны. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Эстония планирует прекратить финансирование образования на русском языке.

Фото и видео: European Commission