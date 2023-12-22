Эстония планирует прекратить финансирование образования на русском языке

Кая Каллас рассказала о формировании единой системы для всей страны.

Эстонское правительство намерено прекратить финансирование образования на русском языке при переходе к единой эстонской школе. Соответствующее заявление сделала премьер-министр прибалтийской страны Кая Каллас, выступая перед местными законодателями в парламенте. Чиновница добавила, что целью такого перехода является создать такую обстановку, в которой все жители государства могли бы находиться в едином информационном пространстве. Это позволит отказаться от двух различных систем получения знаний. Эту проблему Кая Каллас сочла большой, о которой властям требовалось позаботиться очень-очень давно.

Что написано в конституции: государственный язык Эстонии является эстонским, и каждый имеет право обучаться на эстонском языке. Правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

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Фото и видео: YouTube / Riigikogu