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Эстония планирует прекратить финансирование образования на русском языке

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Кая Каллас рассказала о формировании единой системы для всей страны.

Эстонское правительство намерено прекратить финансирование образования на русском языке при переходе к единой эстонской школе. Соответствующее заявление сделала премьер-министр прибалтийской страны Кая Каллас, выступая перед местными законодателями в парламенте. Чиновница добавила, что целью такого перехода является создать такую обстановку, в которой все жители государства могли бы находиться в едином информационном пространстве. Это позволит отказаться от двух различных систем получения знаний. Эту проблему Кая Каллас сочла большой, о которой властям требовалось позаботиться  очень-очень давно.

Что написано в конституции: государственный язык Эстонии является эстонским, и каждый имеет право обучаться на эстонском языке. Правительство намерено прекратить финансирование русскоязычного образования.

Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

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Фото и видео: YouTube / Riigikogu

Теги: кая каллас, образование, русский язык, эстония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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