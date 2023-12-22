Алар Карис призвал дать ВСУ право атаковать территорию России.

Эстония выступила против ограничений на удары по России оружием, которое Вооруженным силам Украины предоставляют западные союзники. Соответствующее заявление президент прибалтийской страны Алар Карис сделал в ходе совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Таллине. В рамках визита иностранца в столицу Эстонии, у него запланирована встреча со спикером парламента Лаури Хуссаром и премьер-министром Каей Каллас. Дополнительно запланировано выступление украинского президента с речью в законодательном органе страны.

Оказывая нашу поддержку, мы не можем предотвратить уничтожение объектов на территории РФ для того, чтобы замедлить продвижение российских войск Алар Карис, президент Эстонии

Президент Эстонии упрекнул СБ ООН в неспособности принимать решения по ситуации на Украине.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України