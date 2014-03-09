Президент Эстонии упрекнул СБ ООН в неспособности принимать решения по ситуации на Украине

Алар Карис призвал отменить право вето.

Совет Безопасности Всемирной организации оказался неспособен действовать и принимать решения по украинскому кризису.Соответствующее заявление сделал эстонский президент Алар Карис, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Прибалтийский политик отметил, что требуется реформировать указанную международную структуру. Он пояснил, что обществу нужен такой СБ ООН, который будет соответствовать ожиданиям и справляться с поставленными задачами.

Совбез не способен действовать и принимать решения по самому крупному конфликту в центре Европы со времен Второй мировой войны. Это подрывает устав ООН <...>. Вместо того, чтобы гарантировать мир и безопасность, Совбез парализован. Это влечет за собой отрицательные последствия для всего мира. Алар Карис, глав Эстонии

По мнению Алара Кариса, сейчас у мира нет альтернативы, кроме как скорректировать структуру и методы работы Совбеза. При этом ключевым моментом иностранный президент назвал использование права вето. В Эстонии полагают, что эту опцию следует убрать из-за того, что существуют подозрения в том, что та страна, которая применяет право вето, может действовать вразрез с международным правом.

Эстония не планирует принимать высылаемых из Латвии граждан России.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций