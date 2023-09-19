Эстония не планирует принимать высылаемых из Латвии граждан России

Лаури Ляэнеметс призвал отказать россиянам во въезде в страну после решения Латвии.

Департамент правоохранительных органов и пограничной охраны на территории Эстонии будет следить за тем, чтобы никто из граждан России, которым, вероятно, будет сделано предписание покинуть Латвию, не оказался в соседней прибалтийской стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании местного парламента сделал руководитель эстонского МВД Лаури Ляэнеметс.

Желание латвийского государства в отношении этих граждан заключается в том, чтобы они не уезжали куда-то в страны Балтии, а возвращались к себе на родину. Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем. Лаури Ляэнеметс, глава МВД Эстонии

Напомним, что около 3,6 тысячи российских граждан, постоянно проживающих на территории Латвии, получат на этой неделе письмо, в котором власти говорят им о предписании покинуть страну в течение 90 дней. Такой информацией с общественностью поделилась местная новостная программа TV3 Neka Personīga.

МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами.

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