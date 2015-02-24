МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами

Находящиеся на территории Эстонии автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы или перерегистрированы. Такое заявление сделал в четверг министр внутренних дел европейской страны Лаури Ляэнеметс. Чиновник пояснил в ходе регулярного брифинга правительства перед журналистами в Таллине о том, что не может комментировать общую позицию кабинете министров.
Моя точка зрения такова, что санкции должны быть выполнены, и эти автомобили необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти. У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть?
Лаури Ляэнеметс, глава МВД Эстонии
Лаури Ляэнеметс добавил, что Европейская комиссия считает, что автомобили с номерами РФ нельзя выпускать из региона, так как речь идет о перемещении транспортных средств, находящихся под санкциями. Эксперт пояснил, что в эстонского МВД нет точных данных о том, сколько таких машин с российскими номерами находятся в Эстонии.
Премьер Эстонии подтвердила, что добровольно не уйдет в отставку.
Фото и видео: YouTube / ValitsuseUudised
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все