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МВД Эстонии призвало конфисковать автомобили с российскими номерами

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Лаури Ляэнеметс оценил введенные Евросоюзом антироссийские санкции.

Находящиеся на территории Эстонии автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы или перерегистрированы. Такое заявление сделал в четверг министр внутренних дел европейской страны Лаури Ляэнеметс. Чиновник пояснил в ходе регулярного брифинга правительства перед журналистами в Таллине о том, что не может комментировать общую позицию кабинете министров.

Моя точка зрения такова, что санкции должны быть выполнены, и эти автомобили необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти. У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть? 

Лаури Ляэнеметс, глава МВД Эстонии

Лаури Ляэнеметс добавил, что Европейская комиссия считает, что автомобили с номерами РФ нельзя выпускать из региона, так как речь идет о перемещении транспортных средств, находящихся под санкциями. Эксперт пояснил, что в эстонского МВД нет точных данных о том, сколько таких машин с российскими номерами находятся в Эстонии.

Премьер Эстонии подтвердила, что добровольно не уйдет в отставку.

Фото и видео: YouTube / ValitsuseUudised

Теги: автомобили, госграница, евросоюз, лаури ляэнеметс, мвд, санкции, эстония
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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