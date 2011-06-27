Премьер Эстонии подтвердила, что добровольно не уйдет в отставку

Кая Каллас призвала оппозицию инициировать вотум недоверия.

Глава эстонского правительства Кая Каллас еще раз подтвердила, что добровольно не покинет должностной пост после общественного скандала из-за бизнеса ее супруга на территории России. Однако решение о возможной отставке главы правительства может принять только парламент. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления перед журналистами на пресс-конференции в Таллине. Она призвала оппозиционных сторонников не давить на эмоции и ждать, что нервы премьер-министра сдадут. Такой путь Кая Каллас назвала не в рамках закона.

Я добровольно не уйду. Предложение: пусть оппозиция инициирует вотум недоверия, и если им удастся убедить большинство поддержать мою отставку, то это, по крайней мере, будет конституционным и законным инструментом. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Для того, чтобы вотум недоверия был принят местным парламентом, необходима поддержка как минимум 51 депутата из 101. Правящая коалиция на текущий момент имеет 60 мандатов в парламенте.

Премьер Эстонии заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа в России.

Фото и видео: YouTube / ValitsuseUudised