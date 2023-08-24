Премьер Эстонии заявила, что ничего не знала о бизнесе мужа в России

Кая Каллас объяснила, о чем ей говорил муж.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас на фоне скандала вокруг предпринимательской деятельности ее супруга Арво Халлика, заявила о том, что до недавнего времени ничего не знала о его бизнесе в России. Ранее соответствующая информация вызвала широкий общественный резонанс. Чиновница заметила, что муж говорил ей о том, что его деятельность на территории России прекращена, а услуги он оказывает только местной компании, которая сейчас также прекращает производственную деятельность в РФ. Этот процесс якобы находится на завершающем этапе.

Я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Эстонская чиновница добавила, что сейчас в его компании действует внутренний порядок, по которому в России нельзя даже заправляться, чтобы не оставлять денежные средства.

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Фото и видео: YouTube / ValitsuseUudised