Дэниэл Дэвис рассказал о сигнале Москвы к НАТО.

Коллективный Запад заблуждается, думая, что Москва может сдаться и отступить на Украине. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Таким образом иностранный специалист прокомментировал зрителям шоу разговоры о снятии ограничений на совершение воздушных ударов вглубь России западными дальнобойными ракетами.

Идея о том, что Москва просто сдастся, сложит оружие, уедет домой и позволит себя победить, — это просто бред, потому что это невозможно, если посмотреть на всю историю, Россия никогда так не реагировала. Дэниэл Дэвис, эксперт

Эксперт указал на то, что западные политики должны понимать, что пытаться воплотить в жизнь невозможное губительно для их собственных граждан. В том случае, если власти не придут к такому выводу и не примут меры, то у мировой общественности существует шанс того, что Запад будет побежден как в военном, так и физическом плане.

"Очень опасно". В США забили тревогу из-за одного решения Путина.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive