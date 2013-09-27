"Очень опасно". В США забили тревогу из-за одного решения Путина

Дэниэл Дэвис оценили поправки в российскую ядерную доктрину.

Решение российского президента Владимира Путина внести изменения в условия применения ядерного оружия государства призвано вынудить страны-члены НАТО пересмотреть свое отношение к региональному конфликту на Украине. Соответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Таким образом иностранный специалист прокомментировал новые шаги со стороны Москвы.

Россия этим движением говорит странам НАТО: оставайтесь в стороне или мы применим ядерное оружие. И я не думаю, что это пустые угрозы. Дэниэл Дэвис, эксперт

Эксперт уточнил, что действия Кремля ставят коллективный Запад перед сложным выбором: продолжать вмешиваться в конфликт на стороне Украины и провоцировать Москву на применение тактического ядерного оружия или пожертвовать украинской территорией. Дэниел Дэвис полагает, что подавляющее большинство американского населения или любой европейской страны скажет о том, что не хочет в этом участвовать и приносить собственные жизни в жертву.

"Безумие". В США обратились с жестким требованием к НАТО после слов Путина.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive