Дэниел Дэвис указал на то, что Запад играет с огнем, переходя "красные линии" с Россией.

Идея стран коллективного Запада разрешить киевскому режиму наносить удары вглубь российской территории — безрассудная и очень опасная. Cоответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Таким образом иностранный специалист прокомментировал заявление российского лидера Владимира Путина о том, что Североатлантический военный альянс обсуждает возможность прямого участия НАТО в региональном конфликте с Москвой.

Даже размышления должны быть безумием для Запада. Ведь сам бы он не стал такого терпеть по отношению к себе. Просто представьте, что то же самое сделала бы Россия. Сказала бы: "Мы нанесем удары по вашей территории, потому что вы нам не нравитесь". Дэниел Дэвис, эксперт

По словам иностранца, жители западных стран должны немедленно призвать своих политических лидеров остановиться и сказать жесткое "нет" на подобное решение со стороны национальных правительств.

"Играем с огнем". В США встревожены заявлением Путина о конфликте с НАТО.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive