Страны коллективного Запада идут на очень большие риски, пытаясь разрешить армии киевского режима наносить удары натовским оружием вглубь российской территории. Cоответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Таким образом иностранный специалист прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что Североатлантический военный альянс в текущий момент обсуждает в странах-членах НАТО возможность прямого участия в региональном конфликте с Москвой.
Мы в буквальном смысле играем с огнем, делая такие шаги.
Дэниел Дэвис, эксперт
Аналитик добавил, что политические лидеры западных государств не понимают, что своими решениями они лишь приближают мир к новому этапу военных действий, который может принести еще большие риски эскалации.
"Вступим в войну". В США высказались об окончании конфликта на Украине.
Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive
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