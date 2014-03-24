"Играем с огнем". В США встревожены заявлением Путина о конфликте с НАТО

Дэниел Дэвис прокомментировал слова Владимира Путина об участии НАТО в конфликте с РФ.

Страны коллективного Запада идут на очень большие риски, пытаясь разрешить армии киевского режима наносить удары натовским оружием вглубь российской территории. Cоответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive. Таким образом иностранный специалист прокомментировал слова президента Владимира Путина о том, что Североатлантический военный альянс в текущий момент обсуждает в странах-членах НАТО возможность прямого участия в региональном конфликте с Москвой.

Мы в буквальном смысле играем с огнем, делая такие шаги. Дэниел Дэвис, эксперт

Аналитик добавил, что политические лидеры западных государств не понимают, что своими решениями они лишь приближают мир к новому этапу военных действий, который может принести еще большие риски эскалации.

"Вступим в войну". В США высказались об окончании конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive