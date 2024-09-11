Дэниел Дэвис оценил будущее, которое может ждать БРИКС.

Российская победа в региональном конфликте на территории Украины подорвет репутацию стран коллективного Запада и укрепит влияние БРИКС на геополитической арене. В том случае, если международные союзники киевского режима решатся на прямое противостояние с Москвой, то это только подорвет их национальные интересы. Cоответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Deep Dive.

Только представьте себе результат военной победы России в украинском конфликте, которая сейчас вполне возможна. Это значительно повлияет на имидж России и заставит все больше стран захотеть присоединиться к БРИКС, чтобы расстаться с западным миром. Дэниел Дэвис, эксперт

Иностранный офицер добавил, что стремление к эскалации конфликта с Россией не исправит ситуацию для государств на Западе. Дэниел Дэвис указал на то, что если кто-то из его аудитории полагает, что при выдаче разрешения на применение Вооруженными силами Украины дальнобойного вооружения или вступления НАТО в войну с Россией Вашингтон сможет победить, то это не так.

"Провалено и полностью разгромлено". В США сделали заявление о СВО.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive