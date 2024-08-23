Дэниел Дэвис напомнил о провале политики Запада в отношении России.

Российская победа в региональном конфликте на Украине станет серьезным ударом для стран коллективного Запада. Cоответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире YouTube-канала George Galloway. Иностранный специалист заметил, что специальная военная операция закончится военной победой Москвы, а киевский режим и его международные союзники понесут серьезные потери. Эксперт шоу подчеркнул зрителям, что наступление ВСУ в Курской области только ускорит поражение страны.

Теперь у России много боевого опыта, их вооружение намного более продвинутое, их способность производить оружие намного выше, чем у нас, даже сейчас, так что, как ни посмотри на это, мы наносим ущерб нашей собственной национальной безопасности и просто уничтожаем украинский народ, это ужасно. Дэниел Дэвис, эксперт

Дэниел Дэвис заметил, что все действия, которые члены НАТО предпринимали совместными усилиями в течение двух с половиной лет, в результате будут провалены, военнослужащие - полностью разгромлены и конфликт закончится.

"За гранью безумия": в США забили тревогу из-за заявления Путина.

Фото и видео: YouTube / George Galloway