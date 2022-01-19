Дэниел Дэвис сравнил деятельность ВСУ с террористической.

Официальное заявление российского президента Владимира Путина на рабочей встрече в Беслане говорит о том, что политик воспринимает Вооруженные силы Украины как террористов после атаки на Курскую область. Cоответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист заметил, что ранее лидер Кремля не раз выражал публично стремление начать мирный переговорный процесс с киевским режимом. Однако аналитик теперь уверен в том , что российское руководство вряд ли согласится на обсуждение темы с террористическими властями на Украине.

Путин приравнивает нападение на Курскую область к теракту в Беслане: для него это террористическая атака, которая случилась вновь. С чего бы у вас возникло желание вести переговоры с теми, кто это делает? Для меня это за гранью безумия, просто сумасшествие. Дэниел Дэвис, эксперт

Напомним, что 20 августа глава государства Владимир Путин заявил на мероприятии при участии представителей ассоциации жертв террористических актов "Матери Беслана" о том, что Россия борется с неонацистскими преступниками в приграничном регионе, а также на Донбассе так же, как боролась с терроризмом.

Американский офицер раскрыл истинное положение ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works