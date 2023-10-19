Дэниел Дэвис указал на дефицит кадров, техники и средств ПВО у ВСУ.

Армия киевского режима достигла своего предела из-за истощения ресурсов. Cоответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный специалист уверен в том, что Вооруженные силы Украины не обладают такими человеческими ресурсами, которые имеются у Москвы. Эксперт добавил, что у ВСУ также фиксируется дефицит бронированной техники и средств противовоздушной обороны.

Украина сейчас почти на пределе своих возможностей, у них просто нет больше войск. У них нет промышленного потенциала, чтобы заменить все свои потери. Дэниел Дэвис, эксперт

Напомним, что в пресс-службе российского министерства по обороне в понедельник, 19 августа, указал, что потери украинских войск за сутки составили до 1 935 человек. Средства ПВО РФ уничтожили 26 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и 49 беспилотников.

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Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive