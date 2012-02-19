Дэниел Дэвис призвал Запад к переговорам с Москвой.

Коллективному Западу остается только выбирать между позором и катастрофой в региональном конфликте на Украине. Cоответствующее заявление сделал американский подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис, выступая в эфире собственного YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive. Иностранный специалист заметил, что проигрыш киевского режима станет унижением для его международных союзников. Однако безопасность Вашингтона будет гарантирована в этом случае. При альтернативном же сценарии развития событий, мир может увидеть ядерную войну.

Мы сейчас в ситуации, в которой невозможно победить. Нет такого сценария, при котором Запад может преуспеть на поле боя, что бы ни понималось под успехом. Так или иначе, мы потерпим неудачу. Либо катастрофическую, либо унизительную. Дэниел Дэвис, эксперт

По мнению эксперта, властям в США нужно перестать быть глупыми, закончить этот кризис путем переговоров и начать процесс восстановления Украины.

"Риск ударов". В США сделали заявление из-за российской АПЛ у Кубы.

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive