Густав Грессель объяснил, что Европа устала помогать ВСУ.

Российский президент Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость стран коллективного Запада от непомерных расходов на Вооруженные силы Украины. Такое мнение в эфире немецкого телеканала ZDF огласил военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель. Иностранный специалист заметил, что Москва основывает свою позицию на личном опыте главы государства, который застал вывод американских сил из Афганистана. После этого в Кремле сделали вывод о том, что если затраты на помощь ВСУ станут слишком высокими, то коллективный Запад отвернется от киевского режима.

В России знают, что Украина зависима от международной поддержки. Если нельзя быстро разбить украинскую армию, <…>, то в течение нескольких лет можно так поднять цену этих боевых действий, что в какой-то момент Запад скажет: с нас хватит. Густав Грессель, немецкий эксперт

Эксперт из Германии заметил, что Россия вынуждает Украину все сильнее полагаться на Запад, истощая мощности ее собственной оборонной промышленности. При этом следует учитывать европейские настроения у местных политических элит. В частности, речь идет о победе на парламентских выборах в Словакии партии, выступающей против помощи ВСУ, а также о расколе в контактах между Варшавой и Киевом. В берлине пояснили, что в скором времени поддержа Владимира Зеленского со стороны США и Европы ослабнет.

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Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten