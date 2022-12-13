Бойцы СВО рассказали о задаче по ликвидации позиций ВСУ.

"Призрак" с помощью разведывательного дрона навел удар по украинским позициям в ДНР. Соответствующее заявление сделали журналисты "РИА Новостей", которые рассказали о работе в зоне специальной военной операции минометного 14-го батальона территориальной обороны, входящего в состав второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР. Эксперты пояснили, что при помощи корректировки стрельбы было попадание по огневым позициям Вооруженных сил Украины, расположенных на окраинах села Спорное, в траншеях.

Первый удар по позициям националистов пришелся примерно в 50 метрах от цели. После этого минометчики скорректировали огонь и ударили точнее: вторая мина попала точно в окоп, где находился украинский расчет. И источник агентства

Напомним, что населенный пункт Спорное находится в 111 километрах к северу от города Донецка. Он находится на границе с ЛНР. Взятие Спорного позволит Вооруженным силам России развивать наступление на город Северск, который в свою очередь открывает дорогу к Славянску и Краматорску. В текущий момент линия фронта проходит примерно в двух километрах от села. Пока что Спортное остается под контролем киевского режима и местных националистов.

МО РФ показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости