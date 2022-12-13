МО РФ показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган"

Задачи выполнили расчеты Центрального военного округа на СВО.

Российское министерство по обороне показало кадры боевой работы расчетов отечественных систем реактивного залпового огня "Ураган", в которых задействованы представители Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Пресс-служба ведомства опубликовала в социальных сетях видео, на котором экипажи машин РСЗО сначала прибывают на стартовые огневые позиции, после чего проходят развертывание сил, а затем -и атакуют цели противника при помощи нанесения ракетных ударов. Специалисты подчеркнули, что стрельба ведется реактивными снарядами с калибром в 220-миллиметров.

После нанесения ударов расчеты ЦВО меняют огневые позиции, проводят зарядку и уходят в районы ожидания. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что корректировку огня артиллерийским боевым подразделениям России обеспечивают беспилотные летательные аппараты.

В тыловом районе СВО идет подготовка экипажей БМД-4М, укомплектованных мобилизованными военнослужащими.

Фото и видео: Минобороны России