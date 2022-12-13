В тыловом районе СВО идет подготовка экипажей БМД-4М, укомплектованных мобилизованными военнослужащими

Расчеты ежедневно тренируются в условиях, приближенных к боевым.

В российском минстесртве по обороне рассказали о том, что в тыловом районе проведения специальной военной операции на Украине идет подготовка экипажей БМД-4М, укомплектованных бойцами из числа мобилизованных граждан. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы профильного ведомства. Командир отделения из числа инструкторов, обладающих опытом боевых действий на СВО, поставил перед расчетами экипажа машины задачу по уничтожению условного противника. Тренировки организованы ежедневно по несколько часов в условиях, максимально приближенным к боевым. На размещенных в социальных сетях кадрах показано, что оператор-наводчик произвел пуск дымов. Благодаря этому механику-водителю удалось покинуть огневой рубеж и успешно маниврировать между препятствиями.

С выходом на рубеж открытия огня все цели метким огнем поражаются на максимальном расстоянии из 100-мм гладкоствольной пушки, при более близком контакте условный противник уничтожается из 30-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета ПКТ. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что скорое все экипажи мобилизированных вольются в состав штатных подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ России).

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов БПЛА "Орлан".

Фото и видео: Минобороны России