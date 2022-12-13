Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов БПЛА "Орлан"

Расчеты беспилотников помогают российской артиллерии.

Российское министерство по обороне показало кадры боевой работы расчетов БПЛА "Орлан 10" в социальных сетях. Специалисты уточнили, что расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) действуют в зоне проведения специальной военной операции. Основными задачами операторов являются проведение воздушной разведки территории, выявление позиций противника, корректирование огневых ударов по целям и занимаются видеофиксакцией попадания по врагам.

С артиллерией взаимодействие в основном происходит по спутниковой связи военной. При этом мы непосредственно контролируем поражение цели. То есть выстрел — мы даем поправки — север, юг, куда нужно отклонить прицел. Если они попадают — мы говорим, что цель поражена. Роман, начальник боевого расчета

Шойгу рассказал о наступлении ВС России в районе Угледара и Артемовска.

Фото и видео: Миноороны России