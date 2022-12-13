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Шойгу рассказал о наступлении ВС России в районе Угледара и Артемовска
Сегодня, 13:17
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Шойгу рассказал о наступлении ВС России в районе Угледара и Артемовска

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Глава Минобороны рассказал об операции по освобождению территории от ВСУ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Шойгу рассказал об успешном наступлении Вооруженных сил России в районе городов Донецкой народной республики Угледара и Артемовска, где ведутся боевые действия с противником. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе селекторного совещания с коллегами. Он добавил, что армия по Донецкому и Запорожскому направлению смогла освободить из-под контроля киевского режима такие населенные пункты как Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку.

В результате наступательных действий освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу рассказал о потерях Киева в январе.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: артемовсу, всу, запорожское направление, минобороны, сергей шойгу, угледар
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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