Шойгу рассказал о наступлении ВС России в районе Угледара и Артемовска

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Шойгу рассказал об успешном наступлении Вооруженных сил России в районе городов Донецкой народной республики Угледара и Артемовска, где ведутся боевые действия с противником. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе селекторного совещания с коллегами. Он добавил, что армия по Донецкому и Запорожскому направлению смогла освободить из-под контроля киевского режима такие населенные пункты как Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку.
В результате наступательных действий освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Шойгу рассказал о потерях Киева в январе.
Фото и видео: Минобороны России
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