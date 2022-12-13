Шойгу рассказал о наступлении ВС России в районе Угледара и Артемовска

Глава Минобороны рассказал об операции по освобождению территории от ВСУ.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Шойгу рассказал об успешном наступлении Вооруженных сил России в районе городов Донецкой народной республики Угледара и Артемовска, где ведутся боевые действия с противником. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе селекторного совещания с коллегами. Он добавил, что армия по Донецкому и Запорожскому направлению смогла освободить из-под контроля киевского режима такие населенные пункты как Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку.

В результате наступательных действий освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу рассказал о потерях Киева в январе.

Фото и видео: Минобороны России