Глава Минобороны рассказал о результатах СВО за последний месяц.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Шойгу рассказал о потерях Вооруженных сил Украины за январь 2023 года. В ходе селекторного совещания в профильном ведомстве чиновник объяснил коллегам, что потери личного состава противника составили 6,5 тысяч человек. Дополнительно уничтожено 26 самолетов, 7 вертолетов и другие виды западного вооружения. По мнению эксперта, несмотря на беспрецендентную помощь стран НАТО Киеву, на поле боя ВСу все равно несут значимые потери.

Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику - как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях. Сергей Шойгу, глава Минобороны России

За первый месяц 2022 года украинские власти лишились 08 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 341 танка и бронированных машин, 40 машин реактивных систем залпового огня.

Весной 2023 года призывной возраст мужчин в Петербурге останется прежним.

Фото и видео: Минобороны России