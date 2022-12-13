Весной 2023 года призывной возраст мужчин в Петербурге останется прежним

К службе будут привлечены граждане от 18 до 27 лет.

С апреля по июль 2023 года в Северной столице пройдёт весенний призыв. Информацию в процедуре разместили в проекте постановления на сайте городского правительства.

Как следует из документа, в Петербурге по-прежнему будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет. Таким образом, возраст призывников останется неизменным. Отметим, что в конце 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призывной возраст будет увеличен с 18 лет до 21 года, а предельный возраст составит от 27 до 30 лет.

Также в тексте разъясняется, как будет устроена организация амбулаторного медицинского и флюорографического обследования. В доме №54 на Загородном проспекте создадут временный сборный пункт .

Фото: Piter.TV