Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить призывной возраст. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии военного ведомств.
Шойгу уточнил, что предлагает увеличить возраст призыва граждан с 18-ти до 21 года. Предельный возраст призыва предлагается повысить до 30 лет. Также глава Минобороны отметил, что необходимо предоставить желающим возможность поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.
Ранее в Минобороны сообщили, что Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все