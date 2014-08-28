Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва с 18 до 21 года

Предельный возраст призыва предлагается повысить до 30 лет.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить призывной возраст. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии военного ведомств.

Шойгу уточнил, что предлагает увеличить возраст призыва граждан с 18-ти до 21 года. Предельный возраст призыва предлагается повысить до 30 лет. Также глава Минобороны отметил, что необходимо предоставить желающим возможность поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.

Ранее в Минобороны сообщили, что Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации.

Видео: kremlin.ru