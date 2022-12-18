Минобороны РФ: Шойгу проинспектировал войска в зоне спецоперации

Глава военного ведомства проверил передовые позиции российских подразделений.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал войска ЮВО в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Шойгу совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне боевых действий. Он также пообщался с военнослужащими и поблагодарил их за образцовое выполнение боевых задач.

На пункте управления группировкой глава Минобороны заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях.

Ранее в Минобороны сообщили, что в Запорожской области сбили три ракеты "Ураган".

Видео: Минобороны России