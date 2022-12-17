В Запорожской области сбили три ракеты "Ураган", в ЛНР — четыре HIMARS

Игорь Конашенков рассказал о поражении РСЗО ВСУ.

В Запорожской области российские средства противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине сбили три ракеты реактивных систем залпового огня "Ураган", а на территории Луганской народной республике— четыре РСЗО HIMARS американского производства, поставленные киевскому режиму в качестве военной помощи западными странами. Дополнительно ПРО РФ ликвидировало в воздушном пространстве два разведывательно-ударных беспилотника ВСУ. Дроны находились вблизи населенного пункта Залиман.

Перехвачено три "Урагана" в районе населенного пункта Токмак и четыре HIMARS в районах населенных пунктов Розовка и Бараниковка. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России поразили пункт дислокации наемников в районе Красного Лимана.

Фото и видео: Минобороны России