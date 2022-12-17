  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:53
40
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Запорожской области сбили три ракеты "Ураган", в ЛНР — четыре HIMARS

0 0

Игорь Конашенков рассказал о поражении РСЗО ВСУ.

В Запорожской области российские средства противовоздушной обороны за последние сутки проведения специальной военной операции на Украине сбили три ракеты реактивных систем залпового огня "Ураган", а на территории Луганской народной республике— четыре РСЗО HIMARS американского производства, поставленные киевскому режиму в качестве военной помощи западными странами. Дополнительно ПРО РФ ликвидировало в воздушном пространстве два разведывательно-ударных беспилотника ВСУ. Дроны находились вблизи населенного пункта Залиман.

Перехвачено три "Урагана" в районе населенного пункта Токмак и четыре  HIMARS в районах населенных пунктов Розовка и Бараниковка.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России поразили пункт дислокации наемников в районе Красного Лимана.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, всу, залиман, запорожская область, игорь конашенков, лнр, минобороны, рсзо, сво, ураган
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии