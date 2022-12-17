ВС России поразили пункт дислокации наемников в районе Красного Лимана

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации военного объекта противника в ДНР на СВО.

Вооруженные силы России поразили пункт дислокации иностранных наемников, расположенных в районе Красного Лимана на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга с журналистами от 17 декабря. Дополнительно армия поразила четыре радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300, находящиеся в районе Запорожской и Днепропетровской областей. Установки размещались вблизи населенных пунктов Новотаврическая и Николай-Поле, Андрусовка, Приднепровское.

В районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации иностранных наемников. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России поразили пункт временной дислокации мехбригады ВСУ под Харьковом.

Фото и видео: Минобороны России

