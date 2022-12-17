ВС России поразили пункт временной дислокации мехбригады ВСУ под Харьковом

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации цели под Купянском.

Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации 14-ой механизированной бригады Вооруженных сил Украины, расположенной под городом Купянск Харьковской области. Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках регулярного брифинга от 17 декабря официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что миссия была выполнена за последние сутки проведения специальной военной операции силами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками артиллерией.

Поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области, а также 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили до 35 боевиков ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России