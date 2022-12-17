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ВС России поразили пункт временной дислокации мехбригады ВСУ под Харьковом

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Игорь Конашенков рассказал о ликвидации цели под Купянском.

Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации 14-ой механизированной бригады Вооруженных сил Украины, расположенной под городом Купянск Харьковской области. Соответствующей информацией с журналистами поделился в рамках регулярного брифинга от 17 декабря официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант  пояснил, что миссия была выполнена за последние сутки проведения специальной военной операции силами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетными войсками артиллерией.

Поражен пункт временной дислокации 14-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области, а также 53 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 89 районах.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, купянск, минобороны, сво, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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