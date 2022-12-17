ВС России на Южнодонецком направлении уничтожили до 35 боевиков ВСУ

Игорь Конашенков рассказал о выявлении и уничтожении диверсантов в ДНР.

Вооруженные силы России на Южнодонецком направлении специальной военной операции на Украине за последние сутки уничтожили до 35 боевиков, находящихся в рядах ВСУ. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами от 17 декабря сделал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы противника, действовавшие на территории Донецкой народной республики. речь идет о миссии, выполненной вблизи населенных пунктов Новомайорское и Шевченко.

На Южно-Донецком направлении активными действиями российских войск и огнем артиллерии за сутки уничтожено до 35 украинских военнослужащих и два бронетранспортера. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные остановили попытки Киева контратаковать в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России