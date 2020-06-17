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"Прилетел снаряд". В Киеве рассказали о ранении Залужного

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Сергей Кривонос вспомнил об информации из прессы о ранении экс-главкома ВСУ, которая оказалась реальностью.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в прошлом году получил ранение на линии фронта. Соответствующее мнение огласил генерал Вооруженных сил Украины в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос в интервью для местного YouTube-канала бывшего депутата Верховной Рады Борислава Березы. Иностранный эксперт добавил, что руководящего спасло только хорошее укрепление в помещении, в котором он находился в момент нанесения удара. В результате мужчину только задело осколками.

Залужный поднял трубку, тем самым выявив свое местонахождение по радиосигналу. И через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. <…> И Залужный реально получил дырку в своем теле. Тело только задело осколками.

Сергей Кривонос, эксперт

"Только чудо может спасти Украину". В Киеве оценили ситуацию на фронте.

Фото и видео: YouTube / Борислав Береза

Теги: валерий залужный, всу, сво, сергей кривонос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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