"Прилетел снаряд". В Киеве рассказали о ранении Залужного

Сергей Кривонос вспомнил об информации из прессы о ранении экс-главкома ВСУ, которая оказалась реальностью.

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в прошлом году получил ранение на линии фронта. Соответствующее мнение огласил генерал Вооруженных сил Украины в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос в интервью для местного YouTube-канала бывшего депутата Верховной Рады Борислава Березы. Иностранный эксперт добавил, что руководящего спасло только хорошее укрепление в помещении, в котором он находился в момент нанесения удара. В результате мужчину только задело осколками.

Залужный поднял трубку, тем самым выявив свое местонахождение по радиосигналу. И через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. <…> И Залужный реально получил дырку в своем теле. Тело только задело осколками. Сергей Кривонос, эксперт

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Фото и видео: YouTube / Борислав Береза