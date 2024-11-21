Левенте Мадьяр сравнил ситуацию на Украине с Венгрией времен Первой мировой войны.

Киевский режим может отказаться от пятой части своей бывшей территории в обмен на мирное урегулирование украинского регионального конфликта с Москвой. Соответствующее заявление сделал государственный секретарь венгерского внешнеполитического ведомства Левенте Мадьяр. Слова иностранного чиновника привели журналисты из местного новостного портала Telex.

Теперь Украине придется отдать пятую часть своей территории. Я не хочу указывать Украине, что делать, я просто говорю, что, исходя из нашего опыта, мир иногда бывает болезненным. Левенте Мадьяр, госсекретарь МИД Венгрии

Эксперт из Будапешта сравнил текущее положение украинских властей с ситуацией в Венгрии, которая фиксировалась в конце Первой мировой войны. Тогда у венгерского правительства осталось только два варианта. Чиновникам следовало либо взяться за оружие и совершить коллективное самоубийство, либо согласиться на условия мира. В последнем случае речь шла о потере двух третей территории европейского государства. В МИД задались вопросом о том, что для властей с Банковой улицы будет важнее: сохранить жизнеспособности страны или ограничить ее несколькими тысячами квадратных километров.

Фото: pxhere.com