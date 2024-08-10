Майкл Бреннер рассказал об отсутствии плана у Вашингтона по украинскому конфликту.

Американская администрация не имеет четкого плана по региональному кризису, несмотря на плачевную для Вооруженных сил Украины ситуацию в зоне конфликта. Соответствующее мнение огласил иностранный профессор, специалист по международным отношениям Майкл Бреннер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. Аналитик заметил, что Вашингтон как и раньше пытается избежать поражения Киева на поле боя. Однако проблема заключается в том, что власти страны не понимают, как можно осуществить эту цель.

Они исключили единственный подход, который реально мог бы достичь этой цели, а именно переговоры с Россией, основанные на фактическом признании того, что Россия победила и что Украине придется не только отдать территории, но и обязаться соблюдать нейтралитет. Майкл Бреннер, эксперт

Аналитик из США добавил, что на данный момент Белый дом планирует продолжить затягивание конфликта, так как никто из чиновников не готов принять российские условия. По словам Майкла Бреннер, американцы топчутся на месте и продолжают постепенно эскалировать обстановку, отправляя армии киевского режима новое оружие, которое не сыграет значительной роли в сражениях.

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Фото и видео: YouTube / Dialogue Works