Гилберт Доктороу оценил, как нападение на российский регион скажется на ситуации в зоне боев на СВО.

Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область – это террор. Соответствующее заявление сделал американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Dialogue Works. Иностранный специалист заметил, что дефицит военных кадров в армии киевского режима дает о себе знать на поле боя, из-за чего власти страны вынуждены срочно восполнять потери личного состава при помощи слабо подготовленных к этому призывников. Эксперт заметил, что никто не может заменить погибших солдат, если страны Западной Европы не захотят отправить в сражения собственных людей.

Это вторжение, как и вторжение месяцами ранее в Белгород, служит определенной цели. Это не военная цель, а цель устроить террор. <…> Учитывая общее тяжелое положение Украины на линии фронта, намерение состоит в том, чтобы отвлечь внимание от потерь на поле боя. Гилберт Доктороу, аналитик

Гилберт Доктороу уточнил, что прямо сейчас процесс замены раненых или убитых офицеров и бойцов в украинской армии оставляет желать лучшего. На поле боя находятся люди, которых силой отправили на фронт и которые при первой возможности поднимут руки и сдадутся в плен.

В США испугались "прямого заявления" Путина по Кубе.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works