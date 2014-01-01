"Превратится в котел". Генерал ВСУ заявил о критической ситуации в ДНР

Игорь Романенко оценил положение ВСУ вблизи Кураховки и Горняка.

На территории Донецкой народной республики складывается критическая ситуация для Вооруженных сил Украины которые могут попасть в котел из-за российских войск. Соответствующее заявление сделал бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире YouTube-канала Politeka.

Ситуация продолжает быть тяжелой, на отдельных направлениях — критической, потому что складывается ситуация к очередному продвижению российских войск. Это две клешни, которые нацелены на то, чтобы замкнуть и превратить это в котел. Игорь Романенко, генерал Украины

По мнению офицера, армия киевского режима может попасть в котел, расположенный между населенными пунктами Кураховка и Горняк. Игорь Романенко указал на то, что до некоторого времени ВСУ могли медленно отступать с этих позиций, однако в связи с уменьшением расстояния у этого охвата, обстановка в регионе для украинских частей усугубляется.

"В ближайшее время". Генерал ВСУ обратился с призывом к украинцам.

Фото и видео: YouTube / Politeka Online