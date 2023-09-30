"Потрошители танков". В США сделали неожиданное признание о российском оружии

Российское вооружение разрабатывалось с учетом необходимости ликвидировать западную технику. Соответствующее мнение высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер, выступая в эфире YouTube-канала Gegenpol. Иностранный специалист заметил, что российская тяжелая техника (танки) превосходят натовские модели противников на поле боя, так как ими управляют мотивированные военнослужащие и хорошо обученные бойцы.
Российское оружие предназначено для того, чтобы потрошить натовские танки, даже ваш маленький супертанк Leopard.
Скотт Риттер, экс-разведчик США
Эксперт добавил, что российская техника дешевле зарубежных аналогов, а ремонт этих танков занимает не много времени и не требует особых усилий от Москвы, что позволяет технике быстро возвращаться на передовую линию и продолжать выполнять поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции.
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Фото и видео: YouTube / Gegenpol
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