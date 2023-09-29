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"Его дни сочтены". В США обратились к Зеленскому с неожиданным предложением

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Скотт Риттер спрогнозировал будущее главы Украины.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong посоветовал российскому президенту Владимиру Зеленскому покинуть территорию страны, пока глава государства все еще может это сделать. Иностранный специалист заметил, что коррумпированность киевского режима и его главы становится все более очевидной как для местного населения, так  и для мира. По мнению эксперта, среди украинцев теперь растет уровень негодования действиями властей. Он добавил, что многие граждане не получают пенсию или необходимую медицинскую помощь.

Вопрос в том, как Зеленский уйдет. Ради его жены и детей я бы посоветовал ему уйти в отставку добровольно и бежать из страны. Если он затянет, то может нарваться на гнев офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности. Его дни сочтены

Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер также добавил, что страны коллективного Запада стали отворачиваться от Владимира Зеленского. Это наглядно показывает недавнее обострение отношений с Варшавой. Дополнительно у международных союзников заканчиваются ресурсы для дальнейшей помощи Вооруженным силам Украины, а препятствием для мирного урегулирования  регионального кризиса стал сам президент бывшей советской республики, пояснил разведчик.

"Неподходящий момент". В США раскрыли, что Россия устроила ВСУ в Запорожье.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong

Теги: владимир зеленский, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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