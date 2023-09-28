Скотт Риттер напомнил о том, что скоро на поле сражений начнется распутица.

Российские Вооруженные силы уничтожают западные танки, используемые армией киевского режима в ходе контрнаступления на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Danny Haiphong сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист добавил, что Америка предоставила ВСУ собственную тяжелую технику в неподходящий момент, потому что танки больше не способны эффективно использоваться на поле боя. Это связано с приближающейся на территории распутицей. Кроме этого, Вашингтон отправил ВСУ устаревшие модели, которые не так хороши в современных сражениях.

В сентябре ВСУ бросили последние три элитные бригады на Работино <…> Танки Leopard уже ликвидированы, Challenger — уничтожают в данный момент, тоже самое будет и с Abrams. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер добавил, что украинская армия попала в российскую ловушку в населенном пункте Работино, полагая, что сможет легко прорвать оборону противника в этом месте.

Разведчик неожиданно пошутил о Путине после слов Трюдо.

Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong