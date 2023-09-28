Скотт Риттер оценил недавний скандал с чествованием нациста в канадском парламенте.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо обманывает общественность о том, что он не знал выступавшего в парламенте украинского нациста, поэтому политик из Оттавы пытается переложить вину на президента России Владимира Путина. Соответствующее мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший американский разведчик морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

Перед выступлением все проходят тщательную проверку. Этого человека проверили, прежде чем он туда приехал. Камера знала, кого снимать. Этот момент был прописан в сценарии и одобрен всеми. Джастин Трюдо врет и не краснеет. Это отвратительно. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Иронично иностранный специалист привел в пример ситуацию, в которой они забыл включить тостер в розетку и поэтому ел холодный бутерброд. Однако он мог бы сказать в таком случае, что "это Путин виноват".

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Фотот и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom