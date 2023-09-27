Скотт Риттер рассказал о превосходстве России над НАТО.

У американских властей нет смысла финансировать Вооруженные силы Украины, потому что лидер киевского режима Владимир Зеленский в очень плохом положении. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Redacted сделал бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер. Иностранный специалист пояснил ведущему шоу, что Россия побеждает в региональном конфликте, но НАТО все еще не способно признать этот факт. Он добавил, что Запад все еще выделяет киевскому режиму денежные средства и военную помощь, но вся эта поддержка не смогла переломить ситуацию.

Шанса потратить деньги не будет, поскольку для этого необходимо наличие украинского государства, способного получить эту сумму. А мне не кажется, что Украина просуществует хоть сколько-нибудь долго — Зеленский уже на последнем издыхании. Скотт Ри ттер, экс-разведчик США

Аналитик считает, что причина, по которой выделенные Украины 113 миллиардов долларов не сумели переломить ситуацию, заключается в превосходстве русских над украинцами и НАТО. Скотт Риттер приходит к выводу, что Североатлантический альянс вмешался в конфликт Москвы и Киева ради воспрепятствования заключению мирных соглашений.

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Фото и видео: YouTube / Redacted