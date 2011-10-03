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"Критический удар". В США раскрыли, к чему приведут поставки ATACMS для ВСУ

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Скотт Риттер рассказал о военной помощи ВСУ со стороны Пентагона.

Российская армия уничтожит критическую инфраструктуру Украины в ответ на поставки американских ракет ATACMS для Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Dialogue works сделал бывший американский разведчик морской пехоты  в отставке Скотт Риттер.

ATACMS не поменяют ситуацию на поле боя, но их отправка на Украину приведет к тому, что Россия нанесет удар по критической инфраструктуре страны. Список важных целей, которые нужно поразить, значительно расширится.

Скотт Риттер, экс-разведчик США

Иностранный специалист ранее неоднократно отмечал, что российские установки радиоэлектронной борьбы смогут подавить системы наведения ракет американского производства ATACMS в том случае, если коллективный Запад решит передать их армии киевского режима. Риттер пояснил, что власти в Пентагоне прекрасно осведомлены, что Москва может перехватить снаряды такой модификации.

"Все бригады". В США указали, какой колоссальный удар Россия нанесла ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works

Теги: atacms, военная помощь, всу, пентагон, скотт риттер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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