Практически все бригады Вооруженных сил Украины потеряли свою боеспособность в ходе контрнаступления на российские позиции. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала американского журналиста Гарланда Никсона сделал бывший американский разведчик в отставке Скотт Риттер. Иностранный специалист заметил, что армия киевского режима несет значительные потери в личном составе, поэтому отдельным боевым подразделениям пришлось заменять бойцов три рада за время проведения летне-осенней кампании ВСУ.
Когда потери подразделения составляют от 50 до 69 процентов, оно теряет боеспособность. И ее потеряли практически все украинские бригады. Они теряют ужасно много людей.
Скотт Риттер, экс-разведчик США
Аналатик заметил, что Украина полностью исчерпала все свои возможности по восполнению Собственных Воруженных сил, что потенциально может привести к поражению руководства с траны в региональном конфликте.
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Фото и видео: YouTube / Garland Nixon
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