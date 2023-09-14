Гарленд Никсон назвал цель Вашингтона в украинском кризисе.

Настоящая цель американских властей в региональном конфликте на Украине – дестабилизация России, а ради достижения этой цели Белый дом готов пожертвовать жизнями всех украинцев. Соответствующее заявление в эфире собственной программы сделал журналист из США Гарленд Никсон. Иностранец возмутился тем, что официальная риторика Вашингтона гласит о поддержке демократии и защите народа киевского режима. Однако на самом деле они стремятся разрушить Россию. Именно поэтому Пентагон при президенте Джо Байдене оказывает Вооруженным силам Украины беспрецедентную помощь.

Они устроили бойню на Украине. Сколько уже погибло? Четыреста-пятьсот тысяч украинцев? <…> Скоро уже не останется ни одного украинца, чтобы продолжать сражения на фронте. Но им на это все равно. Украинцы – расходный материал. Гарленд Никсон, журналист США

"Их загнали в угол". В США жестко высказались о контрнаступлении ВСУ.

Фото и видео: YouTube / Garland Nixon