Гарланд Никсон сказал, что у ВСу не было шанса на победу.

У Вооруженных сил Украины не было шансов на успешное проведение своего контрнаступления. Такое заявление в эфире проекта "Соловьев Live" сделал американский ведущий Гарланд Никсон в эфире "Соловьев LIVE". Иностранный специалист пояснил, что дела у солдат киевского режима изначально шли не очень хорошо. Эксперт не понимает, как руководство ВСУ прогнозировало, что солдаты смогут добраться до российских позиций, после чего - "танцевать победный танец на Красной площади".

Но ясно, что любой здравомыслящий человек понимает, что у этого плана не было никаких шансов. План был слабым, плохо продуманным, и, откровенно говоря, иррациональным. Они были загнаны в угол, они не знали, что делать. Гарланд Никсон, ведущий США

Гарленд Никсон добавил, что украинские военные коммисариаты выхватывали мужчин из баров, на улицах и поджидали по ночам для того, чтобы бросить местное население в атаку без подготовки.

"Этого не случится": экс-агент ЦРУ разоблачил опасную ложь США о России.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев Live